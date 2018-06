Bei einem Streit im Magdeburger Sozialamt sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren am Freitagvormittag zunächst ein 23-jähriger Iraker und ein 19-jähriger Mann aus der Türkei in der Behörde aneinander geraten. Als der Sicherheitsdienst einschritt, mischte sich ein weiterer Iraker in das Geschehen ein und bedrohte den Wachmann mit einem Messer.