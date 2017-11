Auf dem Firmengelände eines Autohändlers in Aschersleben sind am Wochenende zwölf Fahrzeuge demoliert worden. Während der oder die Täter an den Autos massive Spuren hinterlassen haben, gibt es laut Polizei zu den Unbekannten selbst bislang keine Spur. "Wir suchen nach Zeugen, die etwas von der Tat in der Nacht zum Sonntag mitbekommen haben. Noch sind bei uns keinerlei Hinweise eingegangen", sagte Polizeisprecher Marco Kopitz am Donnerstag auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT.