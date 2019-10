Als erster Wohlfahrtsverband in Sachsen-Anhalt hat die Arbeiterwohlfahrt einen CO2-Fußabdruck für ihre Einrichtungen erstellen lassen. Daraus will sie nun ihre Schlüsse ziehen. (Archivfoto)

Als erster Wohlfahrtsverband in Sachsen-Anhalt hat die Arbeiterwohlfahrt einen CO2-Fußabdruck für ihre Einrichtungen erstellen lassen. Daraus will sie nun ihre Schlüsse ziehen. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Öffentlich für den Klimaschutz einzutreten, gehört für viele Unternehmen und Verbände inzwischen zum guten Ton – so, wie man sich auch für gute Arbeitsbedingungen einsetzt oder für Umweltverträglichkeit. Als erster Wohlfahrtsverband in Sachsen-Anhalt hat die Arbeiterwohlfahrt (AWO) prüfen lassen, wieviel CO2 in den Krankenhäusern und Pflegeheimen des Verbandes verursacht wird.