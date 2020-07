Astrophysikalisches Zentrum Magdeburg "Wissenschaft kann auch sexy sein!" – doch es braucht dafür Sponsoren

Die Wissenschaft begegnet uns in vielen Bereichen unseres Lebens. Dabei muss es aber nicht immer gleich abstrakt sein: Beispielsweise geht es in der Sitcom "The Big Bang Theory" neben dem amerikanischen Lebensstil auch viel um die Wissenschaft – und das auf eine unterhaltsame Art und Weise. Eine gelungene Serie, findet René Neumann, Vorstandsmitglied vom "Förderverein Silberschlag", für den die Schule nicht unbedingt der günstigste Weg ist, um erste Erfahrungen in der Welt der Wissenschaft zu sammeln. Durch das neu geplante "Astrophysikalisches Zentrum" möchte der Förderverein in Magdeburg eine neue Möglichkeit bieten, um mit der Wissenschaft in spielerischer Art und Weise in Kontakt zu kommen. "Wissenschaft kann auch sexy sein", schmunzelt Neumann.