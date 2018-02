Was ist PCB und was PCN? Im Januar wurde bekannt: Das Flüsschen Ehle in Egeln im Salzlandkreis ist unter anderem mit PCB belastet. Die ölige Chemikalie wurde bis in die 1980er-Jahre verwendet, vor allem in Transformatoren und Hydraulikanlagen, aber auch als Weichmacher in Lacken und Kunststoffen oder als Fugendichtungen in Plattenbauten. Seit 2001 ist der Stoff weltweit verboten.



Beim Großbrand in Westeregeln ist vermutlich Naphthalin (PCN) verbrannt. Verwendet wurde die Chemikalie unter anderem in Holzschutzmitteln.