Augmented Reality Mobile Marketing Wie ein Magdeburger dem Zeitgeist folgt

AR Mobile Marketing ist also die Zukunft! "Naja", sagt Georg Rieger, "ein kleiner bescheidener Teil davon." Denn der Werbefachmann weiß: "Das Unbekannte wird von den Menschen immer erstmal gerne abgelehnt. Noch befinden wir uns in der Pionierzeit, was AR Mobile Marketing angeht. Wann der Domino-Effekt eintritt, wann die Technologie den Durchbruch schafft, das weiß niemand so genau."

Rieger ist sich jedenfalls sicher, was helfen würde: "AR Mobile Marketing ist eine der spannendsten Möglichkeiten des digitalen Marketings, seitdem das Internet erfunden wurde. In dem Augenblick, in dem es eine tragbare Brille geben wird, nicht nur vom Gewicht, sondern auch von der Ästhetik her, in dem das Smartphone davon abgelöst wird, in dem Augenblick, in dem große Datenströme überall zur Verfügung stehen, wird es in diesem Bereich eine gewaltige Revolution geben."