Ein Schwerverletzter Auseinandersetzung am Hasselbachplatz in Magdeburg

In Magdeburg ist am Montagabend bei einer Auseinandersetzung am Hasselbachplatz ein Mann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen 21 Uhr mehrere ausländische Personen in Streit geraten. Zeugen wollen beobachtet haben, dass die Kontrahenten unter anderem mit Ketten und Äxten aufeinander losgegangen sind. Das hat die Polizei allerdings nicht bestätigt.