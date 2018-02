In einer Magdeburger Straßenbahn ist ein Mann aus Guinea-Bissau attackiert und verletzt worden. Er kam vorübergehend zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein 23-jähriger Deutscher soll am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in der Linie 1 im Bereich Lübecker Straße unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund auf ihn losgegangen sein. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist der Angreifer polizeibekannt. Weil ein ausländerfeindliches Motiv vermutet wird, ermittelt nun der Staatsschutz.