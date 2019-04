Der Hauptbahnhof in Magdeburg wird von Sonntagabend an bis zum 12. Mai in den Nachtstunden jeweils vorübergehend für den Zugverkehr gesperrt – also sowohl für die Linien der Deutschen Bahn wie auch von Abellio. Im Detail heißt das: Ab Sonntagabend, 18 Uhr, geht nichts mehr, und zwar bis Montag, 4 Uhr. Auch in den Folgetagen, bis 11. Mai, ist der Bahnhof nachts für den Zugverkehr dicht. Am 11. Mai zeitlich abweichend ab nachts 23.30 Uhr bis zum Folgetag um 12 Uhr.

Grund sind letzte Arbeiten an mehreren neuen Bahnsteigen, denn die Bahn baut – neben den Arbeiten mit der Stadt Magdeburg für den City Tunnel – den Bahnknoten Magdeburg massiv aus. So sind auch die Bahnsteige 2 bis 5 ein Jahr lang saniert worden. Am 12. Mai sollen sie fertig sein und in Betrieb gehen. Zu den letzten Arbeiten, für die nachts nun die Sperrungen erfolgen, gehören laut Bahn das Anschließen der Leit- und Sicherungstechnik an das Elektronische Stellwerk. Notwendig seien Abnahmearbeiten und Prüfungen. Das betrifft auch die Gleis- und Oberleitungsanlagen.

Neue Gleise, die unlängst am Rand des Baufeldes verlegt wurden. Mit den neu sanierten Bahnsteigen 2 bis 5, bei denen die Arbeit nun in den letzten Zügen liegt, geht der Ausbau des Bahnknotens Magdeburg voran. Bildrechte: MDR/André Plaul

Ersatzverkehr und teils frühere Abfahrtszeiten

Die Bahn kündigt einen Ersatz- und Busfahrplan an. Demnach gibt es unter anderem Busersatzverkehre von und zum Magdeburger Hauptbahnhof, Magdeburg-Buckau, Magdeburg-Neustadt, Biederitz, Burg, Niederndodeleben, Schönebeck-Bad Salzelmen und Wolmirstedt.

Reisende sollen ebenfalls teils frühere Abfahrtszeiten beachten, teilte die Bahn weiter mit. Zudem wirkten sich die längeren Fahrtzeiten des Ersatzverkehrs auf die Pläne der Reisenden aus. Auch bestehen Einschränkungen:

Die Mitnahme von Fahrrädern und Kinderwagen sowie die Beförderung mobilitätseingeschränkter Personen sind im Ersatzverkehr nur eingeschränkt möglich. Deutsche Bahn

Neue Bahnsteige ab 12. Mai offen

Ab 12. Mai um 12 Uhr sollen die neu gebauten Bahnsteige 2 bis 5 nach gut einjähriger Sanierungsphase freigegeben werden, ebenfalls die dazugehörigen Brücken sowie die entsprechenden Gleise. Der provisorisch errichtete Bahnsteig 13 soll dann abgebaut werden. Zuvor waren bereits die Gleise 6 bis 9 waren bereits zuvor saniert worden.