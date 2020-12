Doku-Serie: "Baseballschlägerjahre" "Ich habe das Gefühl, dass es in Magdeburg frühzeitiger brutaler und verhärteter war"

Christian Bangel, ZEIT ONLINE-Redakteur Bildrechte: Christian Bangel

Was Christian Bangel durch den Tweet ebenfalls feststellt: "Das hatte schon etwas Therapeutisches, dass die Leute davon berichten konnten und sich darin wiedererkannt haben, was andere berichtet haben. Und, dass sie endlich mal nicht angezweifelt wurden." Denn, so erlebt Bangel es immer wieder: In den Baseballschlägerjahren werden die Opfer komisch angeschaut und ihnen meistens nicht geglaubt. Keiner will ihnen so richtig zuhören, wie er weiter erzählt: "Es gibt im Film den einen Ex-Punk aus Magdeburg, den Freund von Torsten Lamprecht, der getötet wurde. Der sagt zum Schluss sinngemäß: Man hat uns gesagt, dass wir uns ja etwas anderes anziehen könnten. Aber was das mit uns macht und, dass das bis heute wirkt, etwas anrichtet in einem, das hat keinen interessiert."



Und genau das will Bangel mit seinem Team von ZEIT ONLINE-Kollegen, rbb-Journalisten und der Filmproduktionsfirma Berlin Producers ändern. Deshalb haben sie die sechsteilige Serie "Baseballschlägerjahre" gedreht, die Mittwochabend im rbb-Fernsehen (23:05 Uhr) ausgestrahlt wird und schon jetzt in der ARD-Mediathek angeschaut werden kann.