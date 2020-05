Die Autobahn 2 ist in die Jahre gekommen: Die Elbebrücke bei Hohenwarthe hat mehr als 300 Risse, in Fahrtrichtung Hannover ist der Beton nach 20 Jahren so zerfahren, dass er ausgetauscht werden muss. Also wird die Autobahn saniert. 19 Millionen Euro wird das voraussichtlich kosten, los geht es in der Nacht auf den 2. Juni.