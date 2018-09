Verzögerung Baubeginn für Strombrücke in Magdeburg erst Mitte 2019

Mit dem Bau des neuen Strombrückenzuges in Magdeburg kann frühestens Mitte 2019 begonnen werden. Das sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstagabend nach einer Stadtratssitzung. Grund dafür ist der Gerichtsstreit um die Vergabe des Millionenauftrages.

Eigentlich war geplant, dass ein Gericht in Düsseldorf am 10. Oktober den Fall klären soll. Laut Trümper kam nun die Information, dass der Termin auf Februar verschoben worden ist. Der Oberbürgermeister sagte, diese Nachricht sei "ganz schrecklich". Er empfinde es inzwischen als Drama, dass die Stadt so lange auf rechtliche Klarheit warten müsse. Ändern könne man daran aber nichts, so Trümper.