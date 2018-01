Nach dem Fund gesundheitsgefährdender Stoffe in der Ehle im Salzlandkreis hat das Umweltministerium die Bewohner von Egeln, Westeregeln und Tarthun zu Vorsicht aufgerufen. Wie das Ministerium MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, sollen Anwohner kein Wasser aus der Ehle nutzen und Kinder nicht am Ufer des Baches spielen lassen. Das Land werde weitere Untersuchungen durchführen und einen Sanierungsplan erarbeiten, hieß es weiter.

Auswirkungen auf Grundwasser unklar

Die Ehle in Egeln: Im und am Bach werden Gift-Grenzwerte zum Teil um das Vielfache überschritten. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Am Abend konkretisierte das Ministerium seine Empfehlungen. Staatssekretär Klaus Rehda sagte auf einer Bürgerversammlung, Flächen bis 50 Meter um den Bach Ehle sollten zunächst nicht bewirtschaftet werden. Auch Brunnen in unmittelbarer Nähe sollten bis auf weiteres nicht genutzt werden. "Wir wissen nicht genau, wie sich die Schadstoffe im Grundwasser ausbreiten", so Rehda. Dies würde noch untersucht. Ergebnisse sind laut Ministerium in zwei bis drei Wochen zu erwarten. Das Gelände der Kita an der Ehle soll bis auf weiteres gesperrt bleiben. Im Uferbereich der Ehle sollen Schilder vor der möglichen Gefahr warnen.



Auf Nachfrage aus dem Publikum, wer die Kosten der bevorstehenden Maßnahmen tragen soll, sagte der Staatssekretär: "Wir gehen nicht davon aus, dass Anwohner oder Kommunen finanziell belastet werden."

Landrad versucht Mut zu machen

Die Kita an der Ehle soll besonders gründlich untersucht werden. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Landrat Markus Bauer erläuterte weitere Maßnahmen. So soll es Treffen mit Eltern geben, die ihre Kinder in die Kita an der Ehle geben. Ihnen sollen Gesundheitsuntersuchungen angeboten werden. Zudem soll in der Kita die Raumluft gemessen werden. Bauer kündigte außerdem Gespräche mit Landwirten, Anliegern, Grundstückseigentümern und Anglern an. Für Betroffene bot der Landkreis die zentrale Einwahl des Landratsamtes an, um Fragen zu stellen. Zudem werde eine Webseite geschaltet, die die wichtigsten Fragen beantworten soll. Bauer bat um Geduld, die weiteren Prüfergebnisse abzuwarten. Die Region sollte jetzt nicht schlecht geredet werden. "Bitte geben Sie uns die Chance als Region", so der Landrat. Bürger hatten bei der Versammlung Sorgen um den Wert ihrer Grundstücke sowie die sinkende Attraktivität ihrer Heimat geäußert.

Altlasten haben sich ausgebreitet

Die Flächen der alten Alkaliwerke sind versiegelt. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Beim Ausbaggern der Ehle waren die krebserregenden Chlorverbindungen PCB und PCN entdeckt worden. Betroffen sind auch die Uferstreifen zwischen Westeregeln und der Einmündung in die Bode. Die Stoffe stammen offenbar aus dem ehemaligen Alkaliwerk in Westeregeln. Von dort wurden über Jahre produktionsbedingt Abwässer eingeleitet. Zudem kam es Anfang 1961 zu einem schweren Brand in der Fabrik. Mittlerweile ist das Gelände versiegelt.

Alkaliwerke Westeregeln In Westeregeln gab es über Jahrzehnte ein Alkaliwerk. Es geht zurück auf die bereits 1881 gegründete Consolidierten Alkaliwerke Westeregeln AG. In den späteren Solvay-Werken wurde von 1932 bis 1964 Xylamon hergestellt, ein fungizides und insektizides Holzschutzmittel, das seit Ende der 1980er Jahre verboten ist. Zudem wurde von 1955 bis 1964 Orophen hergestellt, hierbei handelt es sich um ein PCB-Produkt (zum Beispiel als Tränkmittel für Kondensatoren), mittlerweile ebenfalls verboten. Am 15. Januar 1961 kam es im Lager zu einem Brand, wo große Teile von Chemikalien verbrannten, darunter Naphtalin und Orophen.

Gutachter legen Empfehlungen vor

Die Ehle fließt von Westeregeln bis Tarthun, danach mündet sie in die Bode. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Gutachter erklärten am Donnerstagabend in Egeln, dass Bodenproben aus den 90er-Jahren im Bereich der ehemaligen Alkaliwerke zunächst einen negativen Befund gezeigt hätten. Erst 2015 wurden im Unterlauf der Ehle kritische Werte festgestellt und daraufhin weitere Untersuchungen angestrengt. Dutzende weitere Proben zwischen Schäfergraben, Ehle und der Mündung zur Bode zeigten demnach deutlich erhöhte PCB-Werte im Wasser, entlang der Böschung und auf umliegenden Flächen. Besonders hohe Werte hätten sich nördlich des Baches gezeigt. Die Empfehlung der Gutachter lautete schließlich, das unmittelbare Grünland entlang des Wassers nicht zu nutzen, direkten Kontakt zu vermeiden und auch kein Grundwasser mehr zu nutzen, bis die Untersuchungen abgeschlossen seien. Zudem sollten die Behörden mittelfristig die belasteten Flussböden sowie Böschungen abtragen.

Chlorverbindungen PCB und PCN PCB und PCN sind Chlorverbindungen, die zum Beispiel in Transformatoren, Kondensatoren, Hydraulikanlagen sowie aufgrund ihrer fungiziden und insektiziden Wirkung zum Beispiel in Holzschutzmitteln (Xylamon) verwendet wurden. Heutzutage sind Produktion und Verwendung von PCB und PCN verboten. Sie gelten als krebserregend und beeinträchtigen das Immunsystem.

