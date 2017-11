Die Sperren sollen das Befahren des Marktes mit Lkw und Pkw deutlich erschweren und sind eine Reaktion auf Terroranschläge in anderen Städten. Holger Platz, Beigeordneter für Umwelt, Personal und Allgemeine Verwaltung, betonte: "Es gibt für den Magdeburger Weihnachtsmarkt keine konkrete Gefahrenlage. Trotzdem reagiert die Stadtverwaltung auf die Anschläge mit Fahrzeugen in Berlin, Stockholm, Barcelona und New York."

Die Blöcke werden teilweise durch Ketten miteinander verbunden. Bildrechte: Jens-Uwe Jahns

Anders als 2016 werden die Betonblöcke in diesem Jahr farblich gestaltet sein: in Rot und Grün. Zudem werde es Einzelblöcke sowie mit Ketten verbundene Sperren geben, sodass zur Not auch Rettungsfahrzeuge hindurch fahren beziehungsweise Schausteller ihre Ware liefern könnten, so Jahns.



Die Beton-Konstruktionen seien in Zusammenarbeit mit der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg entwickelt und in einer Computersimulation getestet worden, so die Veranstalter.