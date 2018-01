Wie geht es weiter bei Hasseröder in Wernigerode? Darüber werden die 260 Mitarbeiter am Dienstag informiert.

Wie geht es weiter bei Hasseröder in Wernigerode? Darüber werden die 260 Mitarbeiter am Dienstag informiert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Brauerei in Wernigerode Hoffnung auf Neuanfang bei "Hasseröder"

Die Brauerei "Hasseröder" in Wernigerode soll bis Mitte des Jahres verkauft werden. Was MDR SACHSEN-ANHALT schon am Montagabend meldete, wurde den rund 260 Mitarbeitern im Harz am Dienstag auf einer Betriebsversammlung auch offiziell mitgeteilt: Die Brauerei soll an einen Finanzinvestor aus Hessen verkauft werden.