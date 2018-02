Nationalpark Harz Urwald-Käfer im Harz entdeckt

Bildrechte: Andreas Marten/Nationalpark Harz

Im Nationalpark Harz ist erstmals das Vorkommen eines sogenannten Urwaldrelikt-Käfers nachgewiesen worden. Der vom Aussterben bedrohte Bluthalsschnell-Käfer sei 2017 in einem Buchen-Eichen-Mischwald im Ilsetal gefunden worden, der reich an totem Holz ist. Das teilte ein Sprecher der Nationalparkverwaltung in Wernigerode am Sonnabend mit.

Der Bluthalsschnell-Käfer gilt als Urwaldrelikt, weil sein Vorkommen auf eine naturnahe Waldstruktur mit sehr alten Bäumen hinweist. In Wirtschaftswäldern oder überpflegten Baumbeständen gebe es ihn so gut wie gar nicht. Der Name des Käfers geht auf seinen leuchtend roten Hals zurück.

Zufällig entdeckt

Im Rahmen eines Monitorings waren Insekten mittels Fallen und Handaufsammlungen gefangen worden. So wurde der Käfer entdeckt.

Charakteristisch für den Bluthalsschnell-Käfer ist die Fähigkeit, sich durch einen Sprung in die Luft zu katapultieren. Beim Hochschnellen ist ein knipsendes Geräusch zu hören, weswegen er im Englischen auch "click beetle" genannt wird. Er lebt bevorzugt in Höhlen am unteren Baumstamm.

Der Nationalpark Harz ist 24.740 Hektar groß, 60 Prozent des Großschutzgebiets seien so genannte Naturdynamikzone, so die Verwaltung des Nationalparks Harz. Bis 2022 soll der Waldwildnis-Anteil bei 75 Prozent liegen. Das bedeutet, dass der Mensch die Natur unberührt lässt und nicht eingreift.