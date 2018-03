A14-Verlängerung Baggerballett zwischen Colbitz und Dolle

Das Auffälligste ist derzeit eine rechteckige und bis zu acht Meter tiefe Grube von der Größe eines Sportplatzes. Ein Baggerballett und eine Armada von Tiefladern haben 100.000 Kubikmeter Sand aus dem Boden geholt und in ein Zwischenlager gebracht. Dort unten wird künftig die Autobahn verlaufen. Deren Trasse wird später noch auf mehreren hundert Metern in den Hügel eingekerbt – dann wird aus der Grube ein Tal. Eine sogenannte Wildbrücke für Tiere wird es überspannen und nur flach über den gewachsenen Waldboden hinausragen.

Bislang wurden im "Colbitzer Kessel" rund 100.000 Kubikmeter Sand weggebaggert. Bildrechte: MDR/Andreas Müller

Bauleiter Kauert gibt den Preis der Wildbrücke über der tief liegenden Autobahn mit rund acht Millionen Euro an. "Wir bekennen uns dazu, eine der grünsten Autobahnen Deutschlands zu bauen." Eine weitere Grünbrücke entsteht in gut einem Kilometer Entfernung in Richtung Colbitz. Die Besonderheit beider Bauwerke ist, dass sie sowohl die Autobahn als auch die Bundestraße 189 in einem Zug überspannen. Weiter nördlich wird derzeit an einer dritten Brücke gebaut, die ebenfalls die Zerschneidung der Heidelandschaft abmildern soll. Dort wird im Zuge eines Wirtschaftsweges eine Art Tunnel unter der Autobahn errichtet.