Ver.di fordert höhere Löhne

Bekannt ist dagegen, was Amazon seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zahlt. 11,66 Euro ist das Einstiegsgehalt für Ungelernte. Das Unternehmen weist zudem auf Boni, Versicherungen, Aktien und eine betriebliche Altersvorsorge hin.

Ein Amazon-Sprecher nannte die Löhne "in der Branche gut und konkurrenzfähig". Schon als bekannt wurde, dass sich das Versandunternehmen in Osterweddingen ansiedeln will, hat die Gewerkschaft Ver.di die Forderung aufgemacht, die Amazon-Mitarbeiter nicht wie Logistiker sondern nach dem höheren Handelstarif zu bezahlen.

Torsten Furgol von Ver.di in Magdeburg sagte MDR SACHSEN-ANHALT nach dem Start von Amazon im Sülzetal, das Unternehmen mache an jedem Standort große Gewinne. Außerdem sei Amazon mittlerweile Mitglied im Arbeitgeberverband des Deutschen Einzelhandels. All das solle sich auch in den Löhnen widerspiegeln. Die Gewerkschaft fordert rund einen Euro mehr pro Stunde.

Magdeburger Einzelhandel bedroht

Und auf einen weiteren Punkt macht Furgol aufmerksam: Die Folgen für die Innenstädte in der Region. "Wenn Amazon noch schneller liefert, wird der Druck noch größer", so der Gewerkschaftsvertreter. Das gilt natürlich fürs nahe Magdeburg. Aber auch kleinere Innenstädte im Umland wie Oschersleben oder Haldensleben würden die Ansiedlung spüren.