Das neue Amazon-Logistikzentrum in Osterweddingen in der Börde eröffnet später als bisher geplant. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ist der Start nun erst im kommenden Sommer geplant. Eigentlich sollte das Logistikzentrum im Gewerbegebiet an A14 und B81 im Dezember mit der Arbeit beginnen.