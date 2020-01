Der Online-Versandhändler Amazon will in seinem neuen Logistikzentrum im Bördekreis mehr als 1.000 Mitarbeiter einstellen. Das kündigte Amazon am Donnerstag an. Der Standort Osterweddingen bei Magdeburg soll Ende des Jahres in Betrieb gehen. Von dort aus sollen Produkte in die Region und nach ganz Europa geliefert werden. Dabei soll es sich vor allem um sogenannte "Non-Sort"-Produkte wie Haushaltsgegenstände oder Spielzeug handeln.