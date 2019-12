Forderung nach einheitlicher Bezahlung Warnstreiks bei Ameos-Kliniken gehen weiter

Hauptinhalt

An der Ameos-Klinik in Haldensleben ist am Donnerstag gestreikt worden. Auch an anderen Standorten der Ameos-Kliniken im Salzlandkreis wurde in dieser Woche bereits gestreikt. Die Gewerkschaften fordern mehr Geld und einen Tarifvertrag. Ameos lehnt Tarifverhandlungen bislang ab.