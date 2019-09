Abschnitt Dahlenwarsleben-Wolmirstedt Nordverlängerung A14: Warum der Lückenschluss als letztes gebaut wird

Hauptinhalt

Die Nordverlängerung der A14 beschäftigt die Menschen in der Region. Während die Trasse in Mecklenburg und Brandenburg so gut wie fertig ist, fehlen in Sachsen-Anhalt noch 92 Kilometer. Zwar wird derzeit an zwei Bauabschnitten gebaut, doch der Lückenschluss kurz vor den Toren Magdeburgs wird vermutlich als letztes fertig sein. Warum das so ist, erklärt MDR SACHSEN-ANHALT.