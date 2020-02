Nach einem Unfall zwischen zwei Lkw ist die A2 bei Alleringersleben in Richtung Hannover zurzeit voll gesperrt. Nach Polizeiangaben war am Dienstagmittag am Stauende ein Lastwagen auf einen weiteren Lkw aufgefahren. Dabei wurde der Unfallverursacher in der Fahrerkabine eingeklemmt und schwer verletzt.