Wie das Unternehmen weiter mitteilt, bescheinigte ein Gutachten IFA die Sanierungsfähigkeit. Entscheidend sei, dass die Maßnahmen zum Umbau und der Finanzplan konsequent umgesetzt würden. Der Autozulieferer will das vor allem durch Effizienzsteigerungen an allen Standorten erreichen. "Um das Unternehmen wieder eindeutig auf die Erfolgsspur zu bringen, müssen wir die ausländischen Standorte auf Effizienz trimmen und auch in Haldensleben intensiv an zahlreichen strukturellen Themen arbeiten", hieß es. Wie IFA das ohne größeren Stellenabbau konkret umsetzen will, blieb zunächst offen.