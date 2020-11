Modellregion Barleben rüstet Industriepark mit 5G-Technik aus

Privat wird der Mobilfunkstandard 5G schon von vielen genutzt, für die Industrie stand er bislang kaum zur Verfügung. In Barleben soll sich das nun ändern. Denn die Gemeinde will im Technologiepark eine lokale Netzinfrastruktur aufbauen – und so eine Vorreiterrolle übernehmen.