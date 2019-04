Ehemaliges Pflegerdorf Bauhaus-Moderne am Rand von Haldensleben

Reihenhäuser aus der Zeit der Moderne am Stadtrand von Haldensleben. Bildrechte: MDR/Mario Köhne

Es ist einer der ersten warmen Apriltage, als ich Norbert Schmidt in seinem Haus in Haldensleben besuchen will. Ich fahre in die Merseburger Straße am Stadtrand in direkter Nachbarschaft zum Krankenhaus und fühle mich sofort in die 20er-Jahre des vorigen Jahrhunderts versetzt. Rechts und links der Straße stehen Reihenhäuser. Eines sieht aus wie das andere. An den klaren Linien, dem Baumaterial oder auch den Fenstern aus querliegenden Rechtecken ist zu erkennen, dass sie aus der Zeit der Moderne stammen müssen.

Schön und ruhig

Ich störe Schmidt bei der Gartenarbeit. "Meine Frau und ich fühlen uns hier sehr wohl", erzählt mir der Rentner, "Nachbarschaft und Umfeld stimmen." Er wohne sehr ruhig und sehr grün, nämlich direkt am Wald. Trotzdem sei man schnell in der Stadt. Alle 30 Minuten fahre ein Bus.

Norbert Schmidt bei der Gartenarbeit in seinem Haus. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Seit Mitte der 90er-Jahre wohnt Norbert Schmidt in dem Haus unweit des Krankenhauses. Zunächst nur zur Miete, dann habe er von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht und das Haus erworben. Das sei die "beste Altersvorsorge" gewesen, besser als jede Versicherung. Vor seiner Rente hatte Schmidt im Krankenhaus gearbeitet. Er war dort Küchenchef. Seine Frau arbeitete als Krankenschwester.

Ein Dorf für das Pflegepersonal

Als ich höre, dass die beiden heutigen Bewohner des ehemaligen Pflegerdorfes auch im Krankenhaus gearbeitet haben, muss ich schmunzeln. Denn eben für das Klinikpersonal war das Dorf Ende der 20er-/Anfang der 1930er-Jahre entstanden. "Geplant wurde es von Karl Bonatz", erklärt Judith Vater, die das Museum in Haldensleben leitet. Die Vollendung habe Bonatz aber selber nicht mehr vornehmen könne. Er sei zuvor nach Berlin abberufen worden. Dort schuf Bonatz unter anderem den Reichsbahnbunker an der Friedrichstraße. Der Bunker steht immer noch. In dem Riesengebäude ist heute eine Galerie untergebracht.

Und auch das Pflegerdorf in Haldensleben hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Es war für die Mitarbeiter so konzipiert, dass sie innerhalb weniger Minuten auf der Arbeit sein konnten. Wie beim Bauhaus galt die Maßgabe: "Form Follows Function" (Form folgt Funktion). Die Siedlung sollte völlig autark funktionieren. Es gab eine eigene Wasserversorgung, eine zentrale Heizung, ein Kulturhaus, Gärtnerei, Schlachterei, Küche und an jedem Haus einen kleinen Stall für Schweine und Hühner.

Umbau trotz Denkmalschutz

Die Ställe hat Norbert Schmidt heute zu seinem Geräteschuppen umfunktioniert. Schmidt schätzt, dass er nach dem Kauf noch rund 120.000 D-Mark in die Sanierung des Hauses gesteckt hat. Für das Geld ist das Reihenhaus einmal komplett saniert worden. Außerdem haben Schmidt und seine Frau die Räume neu aufgeteilt und den Dachboden ausgebaut. So haben sie heute rund 100 Quadratmeter Wohnfläche. Der Denkmalschutz sei dabei kein Problem gewesen. Im Gegenteil: Schmidt ist sogar froh, dass es die Vorgaben für Dachziegelform und –farbe oder die Art der Fenster gab: "Dadurch ergibt sich ein einheitliches Bild, wenn man in die Straße fährt. Das ist so, wie es mal gedacht war. Das finde ich sehr schön."

Auf den Spuren der modernen Architektur

Auch die Psychiatrische Abteilung der heutigen AMEOS-Klinik in Haldensleben ist im Stil der Moderne errichtet worden. Wie Pavillons stehen die Häuser verteilt im angrenzenden Wald. Damals wie heute werden dort psychisch kranke Menschen betreut. Damit und natürlich auch mit dem Pflegerdorf befassen sich spezielle Führungen, die in Haldensleben angeboten werden. Unter anderem führt der Osterspaziergang des Aller-Ohre-Vereins am Ostermontag durch das Pflegerdorf. Im Wobau-Infocenter können zudem weitere Führungen ab Mai gebucht werden.

"Form folgt Funktion" – nach diesem Motto wurde auch das Pflegerdorf in Haldensleben gebaut. Bildrechte: MDR/Mario Köhne