Landgericht Magdeburg Walkerinnen von Lkw überfahren – Berufungsprozess hat begonnen

Vor dem Magdeburger Landgericht hat am Mittwoch der Berufungsprozess gegen einen 65 Jahre alten Lkw-Fahrer begonnen. Der Mann hatte im Juni 2016 bei Hohendodeleben drei Walkerinnen mit seinem Fahrzeug überfahren, nachdem er aus Unachtsamkeit von der Straße abkam. Zwei Frauen starben noch an der Unfallstelle, eine überlebte schwer verletzt.



Das Amtsgericht Oschersleben hatte den Mann schon im Juni 2017 wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen und fahrlässiger Körperverletzung zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Nebenkläger sind damit nicht einverstanden. Deshalb wird der Prozess neu aufgerollt.