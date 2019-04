Landkreis Börde Großbrand auf Schrottplatz in Gröningen

In Gröningen im Landkreis Börde ist am frühen Donnerstagmorgen ein Schrotthandel in Flammen aufgegangen. Das teilte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALt mit. Demnach brannten Schrottautos auf dem rund 400 Quadratmeter großen Gelände an zwei Stellen, als die Feuerwehr eintraf. Ebenfalls wurden ein Bagger und eine Raupe des Betreibers vom Feuer erfasst.