Nach dem Brand in einer Schweinezuchtanlage in der Börde hat PETA Anzeige erstattet. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Nach dem Brand einer Schweinezuchtanlage in Klein Wanzleben in der Börde geht die Tierrechtsorganisation PETA nun gegen den Besitzer der Anlage vor. PETA hat am Donnerstag Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Magdeburg erstattet. Die Tierrechtsorganisation geht davon aus, dass die Brandschutzmaßnahmen in den Ställen unzureichend waren. Die Polizei und das Landeskriminalamt (LKA) wollten auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT keinen Kommentar dazu abgeben.

Lisa Kainz, PETA-Fachreferentin für Tiere in der Ernährungsindustrie, sagt: "Jedes Tier, das bei einem Stallbrand stirbt, wird grob fahrlässig getötet." Es sei unmöglich, Soforthilfe zu leisten, wenn Tausende Tiere in einen Stall gesperrt seien. Dieses Risiko sei den Betreibern bewusst. PETA kritisiert darüber hinaus bestehende Brandschutzverordnungen. In ihnen sei der Schutz von Tieren nicht ausreichend geregelt.

PETA erstattet regelmäßig Anzeige nach Bränden

Die Tierrechtsorganisation erstattet seit 2015 nach Bränden in Ställen Anzeige. Damit wolle die Organisation auf fehlende Brandschutzbestimmungen hinweisen, sagte Kainz MDR SACHSEN-ANHALT. Etwa 100 Anzeigen seien seit 2015 verschickt worden, vier davon nach Bränden in Sachsen-Anhalt. Juristische Folgen habe bislang keine der Anzeigen gehabt.

Tausende Tiere verbrannt