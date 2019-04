Das Feuer in einer Schweinezuchtanlage in Klein Wanzleben am Ostersonntag ist durch einen technischen Defekt an einer Lüftung ausgelöst worden. Das teilte ein Sprecher des Polizeireviers Börde mit Hinweis auf die Ermittlungen am Brandort mit. Brandstiftung werde als Ursache des Feuers ausgeschlossen.