In der Gemeinde Sülzetal im Landkreis Börde ist am Sonntag ein Bürgermeister gewählt worden. Der bisherige Bürgermeister Jörg Methner (SPD) ist dabei im Amt bestätigt worden. Das teilte die Gemeinde am Sonntagabend mit. Er erhielt 61,5 Prozent der Stimmen. Eine Stichwahl findet also nicht statt. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 51 Prozent.