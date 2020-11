Gerichtsurteil: Amtsenthebung Niederlage für Bürgermeisterin Blenkle im Haldensleber Rathaus-Streit

Mario Köhne: Die Richter am Verwaltungsgericht Magdeburg haben entschieden, dass Regina Blenkle aus dem Amt als Bürgermeisterin in Haldensleben entfernt werden soll. Das Gericht ist damit dem Antrag des Stadtrats gefolgt. Blenkles Anwältin hatte gefordert, die Klage abzuweisen. Außerdem hatte sie beantragt, die Suspendierung der Bürgermeisterin aufzuheben. Auch das lehnten die Richter ab. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, deswegen ist Blenkle weiter im Amt, aber suspendiert.

26 Vorwürfe standen in der Anklageschrift des Stadtrates. In der Urteilsbegründung machten die Richter am Dienstag klar, dass sie etwa eine Handvoll davon gewichtet haben. Dabei ging es vor allem um Entscheidungen zur Wohnungsbaugesellschaft, um eigenmächtige Personalentscheidungen und dass Blenkle Akten aus dem Rathaus hat verschwinden lassen. Die Vorwürfe waren in einem Disziplinarverfahren gesammelt worden. Deswegen war die Bürgermeisterin 2017 suspendiert worden.

Schon vor der mündlichen Verhandlung im Oktober soll das Gericht nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT dem Haldensleber Stadtrat einen Kompromiss vorgeschlagen haben: Blenkle wird bestraft, bleibt aber im Amt. Hätte der Rat akzeptiert, wäre die Entscheidung nicht mehr angreifbar gewesen. Der Rat lehnte ab. Nach den ersten Verhandlungstagen im Oktober hat das Gericht den Vorschlag wiederholt. Die Begründung auch diesmal: Blenkle ist seit 2017 suspendiert, die Legislaturperiode endet 2022 – um den Wählerwillen zu akzeptieren, wollten die Richter so Rechtsfrieden herstellen. Auch dieses Mal sagte der Rat 'Nein'.



Ein weiterer Aspekt, der die abschließende Entscheidung so überraschend macht: bei den Verhandlungstagen im Oktober habe nicht nur ich das Gericht so verstanden, dass die Vorwürfe gegen Blenkle wohl nicht ausreichen, um sie aus dem Amt zu entfernen. Das Urteil war nicht nur für uns Pressevertreter sondern auch für Blenkle und den Stadtrats-Anwalt überraschend.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Verwaltungsgericht Magdeburg schreibt nun eine schriftliche Urteilsbegründung. Wenn diese bei Regina Blenkle ankommt, hat sie vier Wochen Zeit zu entscheiden, ob sie am Oberverwaltungsgericht in Berufung gehen will. Die überraschte Blenkle konnte am Dienstag nach der Urteilsbegründung noch nicht sagen, ob sie dagegen vorgehen will. Mich würde es wundern, wenn sie diesen Schritt nicht macht. Im Rathaus-Streit in Haldensleben hat bisher keine Seite nachgegeben.