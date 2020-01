Was Tilly in Düsseldorf im Großen macht, sollen die Karnevalsvereine in ihren Orten im Kleinen leisten. Und das machen sie vielfach auch. Sie halten den Verantwortungsträgern vor Ort den Spiegel vor. Das machen sie in der Regel ehrenamtlich. Die mehr als 70 Mitglieder in Süplingen haben in ihrer Freizeit ein vierstündiges Programm auf die Beine gestellt und einstudiert. Die Narren engagieren sich darüber hinaus für ihren Ort. Sie haben – mit Unterstützung der Stadt Haldensleben – aus der geschlossenen Dorfkneipe ein Haus der Vereine gemacht und so einen Treffpunkt für die Bürger geschaffen.