Wenn der Weihnachtsmann vom Osterhasen verabschiedet wird – dann klingt das noch am ehesten nach einer Geschichte aus einem Kinderbuch. Ganz genauso ist es aber am Mittwoch in Colbitz im Landkreis Börde passiert. Allerdings nicht für irgendeinen Weihnachtsmann. Sondern für den wahrscheinlich dienstältesten Weihnachtsmann Deutschlands.