Aktuell wird die neue Folge des Magdeburger Polizeirufs gedreht – in der Börde auf einem Bauernhof im Mammendorf. Im neuen Fall mit dem Titel "Tod einer Toten" von Hauptkommissarin Doreen Brasch, gespielt von Claudia Michelsen, geht es um eine ermordete Frau, die bereits vor Jahren für tot erklärt wurde.

Die Leiche wird an einem Waldrand außerhalb von Magdeburg gefunden. Die Kommissare Brasch und Lemp nehmen den Vater des Mordopfers, einen Landwirt, unter die Lupe. Dabei erscheint auch ein Drogenfahnder samt Spürhund und verdächtigt den Landwirt, Drogen auf seinem Hof zu verstecken. Diese Szenen spielen auf dem Bauernhof in Mammendorf.

Auf dem Bauernhof von Erik und Moritz Krull wird derzeit gedreht. Bildrechte: MDR/Marila Zielke

Die Landwirte Erik und Moritz Krull, denen der Bauernhof gehört, freuen sich über die Dreharbeiten in ihrem 250-Einwohner-Ort. Bislang gebe es viele negative Berichte über Mammendorf, das hier sei aber ein schöner Anlass, so die Landwirte.



Auch die Hauptdarstellerin Claudia Michelsen, die bereits seit 2013 im Magdeburger Polizeiruf ermittelt, freut sich immer wieder neue Ecken der Magdeburger Umgebung zu entdecken: "Es ist immer viel zu wenig Zeit. Das Tolle ist, wir finden ja immer neue Ecken und so lerne ich dann Magdeburg und drumehrum immer mehr kennen."