Landratswahlen CDU-Bewerber gewinnt in Börde

AfD-Kandidat: Steffen Schroeder Seine Schwerpunkte:

"Meine wichtigsten Vorhaben als Landrat im Landkreis Börde ist zu einem die schnelle Hilfestellung für Gemeinden, die sich in Konsolidierung befinden und aufgrund der Kreisumlage nicht aus dem Teufelskreis selbst befreien können. Des Weiteren möchte ich dafür sorgen, dass sowohl der Landkreis, als auch die Gemeinden, wieder mehr Geld in freiwillige Leistungen und in das Ehrenamt stecken können. Gleichzeitig müssen die Gebühren- und Steuererhöhungen ein Ende haben. Dies kann gelingen, indem man die Verwaltungen wieder bürgerfreundlicher und vor allem effizienter gestaltet und Einsparpotenziale (auch in Zusammenarbeit mit den Gemeinden) ausnutzt. Als Landrat möchte ich also die Gemeinden wieder stärken, denn ohne die Gemeinden ist kein Landkreis zu machen. Starke Gemeinden stärken am Ende auch den Landkreis selbst." Bildrechte: Steffen Schroeder