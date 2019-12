Er wünscht sich nach den aufgeladenen Diskussionen um die Landwirtschaft in den vergangenen Wochen auch, dass wieder mehr Sachlichkeit in die Debatte kommt. Einerseits hat sich bei den Landwirten viel Frust angestaut, glaubt Krainbring: "Den ganzen Druck, den wir jetzt haben, auch die Demos , die von den Landwirten gelaufen sind, da ist eigentlich explodiert, was sich die letzten 10 bis 15 Jahre aufgebaut hat."

Der Landwirt veröffentlicht eine Instagram-Story über Rettich. Bildrechte: MDR/Mario Köhne

Er kritisiert seinen eigenen Berufsstand aber auch: "Wir Landwirte haben uns eine ganze Zeit lang abgeschottet. Wir haben es nicht für nötig gehalten zu erklären, was wir machen und warum wir das machen und haben uns manchmal auch einen Tick zu wenig bewegt, um uns weiterzuentwickeln."



Laut dem Erklärbauer verstehen die Landwirte nicht, warum die Gesellschaft gewisse Dinge von Landwirten fordert und so sieht. Andererseits verstehe die Gesellschaft nicht, warum Landwirte Dinge so tun, wie sie sie tun. Das gebe Konflikte, so Krainbring. Einen Königsweg zur Lösung sieht er nicht. Krainbring erwartet viel Arbeit und geht davon aus, dass eine Umstellung nicht von heute auf morgen funktionieren kann. Deswegen wird der Erklärbauer auch weiterhin mit seinem Handy auf dem Acker unterwegs sein und den Menschen zeigen, wie er auf seinen Feldern in der Börde arbeitet.