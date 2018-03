Nach dem Fund eines menschlichen Schädels in Barleben im Landkreis Börde hat die Polizei keine Hinweise auf ein Verbrechen. Das teilte eine Sprecherin MDR SACHSEN-ANHALT mit. Nach ihren Angaben haben sich am Fundort auch keine weiteren Knochen gefunden. Der Schädel habe nicht tief in der Erde gelegen, sagte sie. Die Polizei vermute, dass der Schädel bei Pflugarbeiten an die Oberfläche gelangt sei.