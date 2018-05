Bei der Explosion in einem Mehrfamilienhauses in Erxleben im Landkreis Börde ist am Donnerstag ein Mensch ums Leben gekommen. Das hat die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Die genaue Unglücksursache ist noch unklar. Die Beamten vermuten aber, dass ein Röhrenfernseher implodiert ist.