Niederndodeleben Doppelter Sprengsatz an Fahrkartenautomat

Am Bahnhof von Niederndodeleben in der Börde haben Unbekannte gleich zwei Sprengsätze an einem Fahrkartenautomaten deponiert. Einer davon zündete in der Nacht zum Mittwoch. Der zweite wurde später bei näherer Untersuchung durch die Polizei im Automaten entdeckt. Wie ein Sprecher der Polizei MDR SACHSEN-ANHALT sagte, ist er aber nicht detoniert. Experten hätten ihn abtransportiert und kontrolliert gesprengt.