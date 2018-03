Mit diesem Gerät untersuchen die Forscher den Boden geomagnetisch. Bildrechte: MDR/Mario Köhne

Malerisch steht der alte Nordhuser Kirchturm in der Landschaft. Ein paar Meter weiter hat sich im alten Hundisburger Steinbruch ein See gebildet. Am anderen Ende ist Schloss Hundisburg zu sehen. Doch für die schöne Landschaft im nördlichen Kreis Börde hat Christoph Rinne von der Universität Kiel nur selten ein Auge. Sein Blick richtet sich eher nach unten. Auf den Boden. Für Spaziergänger oder Radfahrer sieht es eigentlich nur nach Wiese aus. Für den Wissenschaftler ist das Gebiet des alten Dorfes Nordhusen eine wahre Fundgrube.

Christoph Rinne von der Universität Kiel Bildrechte: MDR/Mario Köhne Es sieht ein bisschen aus wie ein Einkaufswagen ohne Korb, was Rinne über die Wiesen unterhalb des alten Kirchturms schiebt. Bei jedem Schritt piept ein Gerät, das am Griff dieses Wagens befestigt ist. Das Piepen zeigt an, dass die vier Sonden, die vorne angebaut sind, geomagnetisch den Boden untersuchen. Damit das mit System passiert, haben Rinne und zwei seiner Studenten vorher mit Holzpflöcken Quadrate markiert.

"Wie das Röntgenbild beim Arzt"

Luftbild der geophysikalischen Untersuchungen Bildrechte: Universität Kiel/Christoph Rinne Am Ende jedes Messtages wird das Gerät ausgelesen. Das Ergebnis ist ein Luftbild von Nordhusen, bei dem der Ort wie ein Streuselkuchen aussieht. "Das ist wie das Röntgenbild beim Arzt", erklärt Rinne MDR SACHSEN-ANHALT, "man kann aber einige Strukturen erkennen. Was wir vor allem brauchen, sind Strukturen, die insgesamt ein gutes Bild ergeben. Pfostenreihen können zum Beispiel als Haus interpretiert werden."

In Nordhusen erkenne man vor allem den umlaufenden Graben sehr gut. Der habe das Dorf nach außen hin begrenzt. "Besonders sind die Grubenhäuser. Ich gehe davon aus, dass sie mit Steinen aus dem nahen Hundisburger Steinbruch gebaut wurden."

Kein Bild von Nordhusen

Auch Judith Vater beobachtet die Forscher bei ihrer Arbeit und deren Ergebnisse ganz genau. Vater leitet das Museum in Haldensleben. Es ist Partner dieser Prospektion, wie die Untersuchung auch genannt wird. Und auch das Landesamt für Denkmalpflege ist mit dabei.

Judith Vater leitet das Museum Haldensleben. Bildrechte: MDR/Mario Köhne Für Vater und ihr Museum ist Nordhusen ein besonderer Ort: Vor genau 800 Jahren ist das Dorf erstmals erwähnt worden. Irgendwann im späten Mittelalter verschwand es dann von der Landkarte. Nur die Reste des Kirchturms sind stehen geblieben. Vater sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Ich erhoffe mir neue Erkenntnisse zu Nordhusen. Und dass man das sehen kann, was man jetzt noch nicht sehen und auch nicht ausgraben kann." Denn von Nordhusen gibt es kein Bild. Wie das Dorf einst ausgesehen hat, können Forscher nur erahnen. Basis dafür sind die Ergebnisse der ersten Erforschung vor rund acht Jahren.

Forschen bei Wind und Wetter

Zusammen mit den neuen Erkenntnissen will Vater eine Sonderausstellung erarbeiten. Der alte Kirchturm ist Teil der Straße der Romanik. Die wird in diesem Jahr 25. Und dann ist da noch der 800. Jahrestag der ersten Erwähnung Nordhusens. Dieses doppelte Jubiläum ist ab Mai Thema der neuen Ausstellung im Haldensleber Museum.

Der alte Nordhuser Kirchturm Bildrechte: MDR/Mario Köhne Bis Freitag sind Rinne und seine Studierenden noch auf den Wiesen nahe Hundisburg unterwegs. Und das bei jedem Wetter, wie er sagt: "Wir haben hier auch schon mal in dichtem Schneetreiben bei minus 15 Grad gemessen. Das tut dann an Fingern und Zehen weh." Am Donnerstag herrschte aber strahlender Sonnenschein. Da haben auch die Forscher aus Kiel den Blick auf die schöne Landschaft rund um Haldensleben einmal mehr genießen können.

