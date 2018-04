Rettungsschwimmer gesucht Start in die Freibadsaison

Am Samstagvormittag hat das Freibad in Zielitz im Landkreis Börde die diesjährige Badesaison eingeläutet. Das Wasser in den Becken ist bereits auf 20 Grad angewärmt worden, im Kinderbecken ist es noch wärmer. Wegen gestiegener Unterhaltskosten hat der Gemeinderat für diese Saison die Eintrittspreise angehoben. Für Erwachsene kostet es nun drei Euro. Rentner, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen die Hälfte. Zudem bietet das Freibad Saisonkarten an. Eine Karte für Erwachsene kostet 75 Euro; Rentner, Kinder und Jugendliche bis 18 zahlen 40 Euro.

Das Bad ist Montag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende und an Feiertagen kann bereits ab 10 Uhr geschwommen werden. Während der Schulferien ist das Freibad täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Badesaison in Zielitz dauert voraussichtlich bis zum 9. September. Bademeister Thomas Metje kann sie bei gutem Wetter aber verlängern.

Sachsen-Anhalt fehlen Rettungsschwimmer

In anderen Freibädern in den ländlichen Regionen von Sachsen-Anhalt könnte die Saisoneröffnung gefährdet sein. Denn nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) fehlen in Sachsen-Anhalt Rettungschwimmer: Zwar sei die Zahl der Rettungsschwimmer zuletzt leicht gestiegen. Den wachsenden Bedarf decke das aber nicht. Auch bei der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes fehlen Einsatzkräfte.

