Ehemaliges Kali-Bergwerk Einblick ins Atommüllendlager in Morsleben

Bei Führungen unter und über Tage können sich Interessierte seit dieser Woche über das Atommüllendlager Morsleben im Landkreis Börde informieren. Die Themenwochen "Vom Salzbergbau zum Endlager für radioaktive Abfälle" geben bis 24. Juni unter anderem mit Vorträgen und einer Ausstellung Einblick in das ehemalige Kali-Bergwerk. Das teilte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in Peine mit, die Betreiberin des Endlagers in Morsleben.