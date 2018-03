In Gröningen im Landkreis Börde leben seit Jahrzehnten Störche. In diesem Jahr aber ist das Storchennest im Ortskern besetzt – von aggressiven Nilgänsen. Die haben es sich in dem Storchennest bequem gemacht und denken gar nicht daran, den Storch zu seiner Brutstätte zu lassen. Das haben Anwohner MDR SACHSEN-ANHALT berichtet.