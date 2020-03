In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Wieglitz, einem Ortsteil von Bülstringen im Landkreis Börde, ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Das teilte der Landkreis Börde mit. Das Gebiet "um den Seuchenbestand Ellersell, Wieglitz und Uthmöden" werde ab sofort überwacht, so der Leiter des Amtes für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landkreises Börde in der Mitteilung.