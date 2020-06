Auf einem jüdischen Friedhof in Hillersleben liegen 130 Tote. Es gibt aber nur wenig Grabsteine. Bildrechte: MDR/Mario Köhne

Meine Suche nach Spuren des gestrandeten Zuges führt mich als erstes nach Hillersleben. Das Auto rollt knirschend über eine Schotterpiste. Ich fahre mitten durch einen Solarpark. Nach zwei Kurven taucht völlig unerwartet mitten im Solarpark ein jüdischer Friedhof auf. Kein Schild weist auf diesen Gedenkort hin. Bis zum Ort des Geschehens in Farsleben sind es rund 13 Kilometer. Und doch ist der Friedhof eng mit den Ereignissen in Farsleben vor 75 Jahren verbunden.

138 Menschen sterben bei Farsleben

Rückblende: Es ist der 12. April 1945. Auf den Gleisen bei Farsleben stoppt ein Zug. Darin befinden sich 2.500 Häftlinge aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen. Der Ziel des Zuges war eigentlich Theresienstadt. Doch die Gleise im Deutschen Reich sind durch den Krieg so zerstört, dass die Fahrt nördlich von Magdeburg endet.

Am Tag danach sind die deutschen Wachmannschaften verschwunden – und amerikanische Soldaten erreichen den Zug. Die Menschen verlassen die Waggons in die Freiheit. Sie kommen nach Hillersleben. Dafür müssen Deutsche ihre Häuser auf Anordnung der Amerikaner innerhalb einer Viertelstunde räumen. In Hillersleben sterben in den folgenden Tagen und Wochen 138 Zuginsassen an den Strapazen des Holocausts und der Zugfahrt.

Sportanlage über den Gräbern

Zurück im Jahr 2020, zurück zu diesem surrealen jüdischen Friedhof zwischen Solarfeldern. Hier sind die 138 Opfer aus dem gestrandeten Zug begraben worden. Im Frühjahr 1945 war hier noch ein Park. Als wenige Wochen später die Rote Armee nach Hillersleben kommt und die Amerikaner abziehen, liegen die Gräber in ihrem Gebiet. Die Sowjets bauen in Hillersleben nach und nach ihre eigene Stadt in der Stadt auf. Der Ort bekommt den Spitznamen "Klein Moskau".

Hobbyhistoriker Klaus-Peter Keweloh Bildrechte: MDR/Mario Köhne Mit dieser Geschichte kennt sich Klaus-Peter Keweloh bestens aus. Er ist Hillersleber und Hobbyhistoriker. Ohne ihn hätte ich den Weg zum Friedhof wohl nie gefunden. "In den 1950er Jahren haben die Russen den Friedhof zerstört und haben aus der großen Parkanlage ein Stadion gemacht, in dem sie Sportfeste gefeiert haben. Auch die Schule hat dort Sport gemacht", erzählt mir Keweloh.

Friedhof geriet in Vergessenheit

Das Gräberfeld ist darüber in Vergessenheit geraten. Selbst russische Soldaten seien heute überrascht, wenn er ihnen bei einem Besuch den jüdischen Friedhof zeige, berichtet Keweloh: "Darunter lagen die 130 und die haben dann Siegesfeiern am 9. Mai gefeiert. Sie wussten es ja auch nicht."

Erst nach dem Abzug der Roten Armee in den 1990er Jahren wird der Friedhof wieder hergerichtet. Die Gebäude der Garnison verfallen und werden abgerissen. In den vergangenen Jahren entsteht der Solarpark. Und weil im jüdischen Glauben ein Grab für die Ewigkeit ist und die Toten nicht umgebettet werden dürfen, hat der Friedhof nun diesen ungewöhnlichen Platz. Der jüdische Friedhof liegt heute mitten in einem Solarpark. Bildrechte: MDR/Mario Köhne

Gedenkstein am falschen Ort

Zu DDR-Zeiten sind immer wieder Überlebende und Angehörige gekommen, um ihren Toten zu gedenken. Da die Gräber im russischen Sperrgebiet liegen und der Friedhof zerstört ist, errichtet die DDR einen Gedenkstein. Keweloh nennt ihn heute "Patjomkinsches Dorf".

Der Gedenkstein auf dem christlichen Friedhof in Hillersleben Bildrechte: MDR/Mario Köhne Rund 500 Meter Luftlinie entfernt – auf dem christlichen Friedhof – wurde dieser Gedenkstein eingeweiht. Wir fahren hin. Den Überlebenden und Angehörigen wird vorgelogen, dass hier die Toten liegen. Die DDR nutzt den Stein außerdem für Gedenkveranstaltungen zum 9. November, dem Tag für die Verfolgten des NS-Regimes. Keweloh erzählt mir, dass sein Sohn an diesem Tag in der Schule immer Blumen dort niederlegen musste. Der Stein steht bis heute, ist aber mittlerweile etwas verblasst.

Ausstellung zum gestrandeten Zug

In Wolmirstedt gibt es seit einigen Jahren Anstrengungen, die Erinnerung an den gestrandeten Zug von Farsleben nicht komplett verblassen zu lassen. Ergebnis ist eine Ausstellung im Museum. Leiterin Anette Pilz erzählt mir, dass sie viele Quellen zu dem Thema gefunden habe.

Für Pilz ist die Ausstellung ein Highlight ihrer Karriere. Sonst setzt sich das Museum eher mit regionalen Themen auseinander. Der gestrandete Zug tangiere aber Menschen überall auf der Welt, so Pilz: "Wir haben mit Zeitzeugen und Überlebenden in New York gesprochen. Ich habe mit Nachfahren aus Israel gesprochen. Das war schon sehr emotional."

Die Ausstellung zum Gestrandeten Zug in Wolmirstedt Bildrechte: MDR/Mario Köhne

Schüler aus Wolmirstedt sprechen mit Zeitzeugen

Viele dieser Zeitzeugengespräche haben Schülerinnen und Schüler einer Projektgruppe des Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasiums in Wolmirstedt geführt. Schülerin Johanna Mücke erklärt mir, dass ihre Gruppe vor allem Veranstaltungen organisiert hat. Auf Lesungen haben die jungen Leute Texte von Überlebenden vorgetragen. Das Ziel ist laut Mücke: "Aufmerksamkeit für das Thema bekommen."

Für die Ausstellung haben die Schülerinnen und Schüler die Texte nochmals in einem Studio eingesprochen. Sie sollen die Stellwände im Museum ergänzen. Geplant ist zudem eine App. Die Planung liegt in den Händen eines Fördervereins, den es seit einigen Jahren gibt. Die ehrenamtlichen Mitstreiter wollen die Erinnerung an den gestrandeten Zug lebendig halten.

Denkmal, wo der Zug gestrandet ist

Das Fundament für das Denkmal und ein Hickorybaum am Bahndamm in Farsleben Bildrechte: MDR/Mario Köhne Die Arbeit des Vereins wird auch an meiner nächsten Station bei der Spurensuche deutlich. Ich fahre zum Ort des Geschehens, zum Bahndamm in Farsleben. Eigentlich sollte hier am 13. April 2020 ein Denkmal vorgestellt werden – auf den Tag genau 75 Jahre nach der Befreiung. Der Förderverein hat dafür Spenden gesammelt. Zehn Überlebende aus dem Zug gibt es noch, sie wollten kommen. Auch viele Nachkommen wollten dabei sein.



Die Veranstaltung ist dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Aber das Fundament für das Denkmal liegt schon. Außerdem sind zwei Hickorybäume gepflanzt worden. Denn die US-Division, die den Zug damals befreite, hieß Hickory. 2021 soll die Veranstaltung nachgeholt werden.

Späte Aufarbeitung

Als letztes mache ich mich auf den Weg zum Farsleber Friedhof. Auch hier hatte die DDR einst einen Gedenkstein aufstellen lassen. Darauf ist von Opfern eines Todesmarsches die Rede – die Geschichte des Zuges ist also umgeschrieben worden. Nach der Wende wird der Stein um eine Tafel ergänzt. Sie erklärt, was damals wirklich gesehen ist.

Vom gestrandeten Zug gibt es auch heute noch durchaus Spuren. Allerdings muss man sie suchen – und es sind nur wenige. Aber die Aufarbeitung des Geschehens hat in Deutschland mittlerweile begonnen. Warum das erst so spät passiert?

Zu DDR-Zeiten hatte das offensichtlich politische Gründe. Wolmirstedts Museumsleiterin Anette Pilz findet aber noch einen weiteren: "Ich habe immer mal wieder davon gehört, aber es hat sich kaum jemand dafür interessiert. Es gab auch kaum Zeitzeugen oder Menschen, die darüber sprechen wollten. Wahrscheinlich musste erst so ein großer Abstand entstehen, um darüber sprechen zu können."