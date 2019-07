Der Fall der suspendierten Bürgermeisterin von Haldensleben, Regina Blenkle, beschäftigt nun die Justiz. Am Verwaltungsgericht in Magdeburg ist ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet worden. Wie ein Sprecher MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, ist die Klageschrift des Haldensleber Stadtrats Ende April eingegangen. Der Stadtrat will Blenkle des Amtes entheben.

Blenkles Anwalt erklärte, er habe bereits vor etwa drei Wochen auf die Klageschrift geantwortet. Nun müsse das Gericht einen Termin für die mündliche Verhandlung ansetzen. Dieser Termin steht noch nicht fest.

Disziplinarverfahren nach 110 Tagen

Die parteilose Blenkle war 2015 zur Bürgermeisterin von Haldensleben gewählt worden. Nach 110 Tagen wurde das erste Disziplinarverfahren gegen sie eröffnet. Anfang 2017 suspendierte der Stadtrat die parteilose Bürgermeisterin mit der Mehrheit von CDU, Linken und SPD. Ihr wird unter anderem vorgeworfen, umstrittene Personalentscheidungen getroffen und Ratsbeschlüsse ignoriert zu haben.

In einem Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT wies Blenkle die Vorwürfe als ungerechtfertigt zurück. "Man hat versucht, mich mit Disziplinarverfahren zu überziehen und das schon nach 110 Tagen. Und ich denke, das ist nicht Wunsch und Wille des Wählers gewesen und ich weiß nicht, ob man so viel verkehrt machen kann in 110 Tagen, dass es das Disziplinarverfahren rechtfertigen kann." Zudem kündigte sie an, für ihre Rückkehr ins Rathaus kämpfen zu wollen.

Lange gerichtliche Auseinandersetzung droht

Ein Disziplinarverfahren gegen Blenkle dauerte deutlich länger als gesetzlich vorgeschrieben. Das Abschluss-Gutachten bildet die Basis der Amtsenthebungsklage vor Gericht. 28 Vorwürfe stehen in diesem Gutachten. Ob sie ausreichen, um Blenkle aus dem Amt zu entfernen entscheiden die Richter. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich beide Seiten danach vor der nächsten Instanz wiedersehen werden.