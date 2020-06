Für die Beiträge verlassen die beiden regelmäßig das Rathaus. In einer Episode wird länger mit der Leiterin des Tierheims in Satuelle gesprochen. Thema dort ist natürlich auch Corona – und wie sich Virus, Pandemie und Einschränkungen auf das Heim und vor allem auf die Tiere auswirken.

Das Equipment steht im Rathaus zur Verfügung. Bildrechte: MDR/Mario Köhne

In der Folge vor Pfingsten hat Zimmermann seinen Schreibtisch im Rathaus verlassen, eine orange Kluft angelegt, dem Stadthof geholfen und so viele neue Erkenntnisse gewonnen: "Das ist schon schön, auch mal in eine andere Rolle zu schlüpfen und dann im Prinzip durch die Bilder den Leuten etwas zu zeigen. In dem Fall, dass der oft unterschätzte Job beim Stadthof in der Grünanlagenpflege doch durchaus anstrengend sein kann."



"Kultur aus der Dose" bietet regionalen Künstlern die Möglichkeit, trotz Einschränkungen doch noch ein Publikum zu finden. Anfangs gab es Gesundheitstipps. Ein Trainer zeigte Sportübungen für zu Hause. Und dazu dann in jeder Folge Bilder aus Haldensleben oder einem Stadtteil. Da durfte das Schloss Hundisburg natürlich genauso wenig fehlen wie beispielsweise der Blick über Süplingen.