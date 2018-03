Stellenabbau IG Metall kritisiert IFA-Management

Die IG Metall wirft dem Autozulieferer IFA vor, Managementfehler auf dem Rücken der Beschäftigten in Haldensleben auszutragen. Tatjana Stoll von der IG Metall Halberstadt sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die nicht erfüllte Rendite des IFA-Werkes in Polen sei für den geplanten Personalabbau am Standort Haldensleben verantwortlich.

Betroffene können sich nicht wehren

Nun würden Leiharbeiter abgemeldet, befristete Beschäftigte nicht übernommen und Mitarbeiter während der Probezeit gekündigt. Das seien alles Maßnahmen, gegen die sich die Betroffenen nicht wehren könnten und durch die keine betriebsbedingten Kündigungen ausgesprochen werden müssten. Der Arbeitgeber sei fein raus.

IG Metall beunruhigt über Personalabbau

Dass gerade in der Forschungsabteilung Personal abgebaut wird, beunruhigt die Gewerkschafterin. Das führe langfristig zu Wettbewerbsnachteilen. Sie hoffe, dass IFA nicht andere Pläne habe und es sich tatsächlich nur um Gerüchte handele, dass ein chinesischer Investor an einem Kauf interessiert sei. Die IG-Metall werde das Agieren des Unternehmens weiter kritisch verfolgen und den Finger in die Wunde legen. "Wir werden zusammen mit dem Betriebsrat alles daran setzen, die Beschäftigung in Haldensleben zu halten und zu sichern."

IFA will in seinem Werk in Haldensleben 50 Stellen abbauen. Zunächst soll es befristete Kollegen, Leiharbeiter und Mitarbeiter in der Probezeit treffen – und das vor allem in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Als Grund wurden wirtschaftliche Probleme im neuen Werk in Polen genannt. Der Betriebsrat fürchtet allerdings noch mehr Entlassungen. IFA ist mit rund 2.500 Beschäftigten der zweitgrößte Arbeitgeber in Haldensleben.

