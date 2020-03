In der Woche, in der die drastischen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Sachsen-Anhalt greifen, ist Phillip Krainbring viel draußen. Und der Ackerbauer zeigt seinen rund 8.300 Instagram-Followern genau, was er da macht. Denn Krainbring ist allein unterwegs und sitzt die meiste Zeit auf seinem Traktor. Er bringt Flüssigdünger aus. Es sei die beste Zeit dafür, weil die Pflanzen nach den frühlingshaften Tagen trocken seien. Der Landwirt aus Hohendodeleben in der Börde nutzt die Phase aus. In den Instagram-Stories ist auch zu sehen, wie er nachts auf den Feldern unterwegs ist. Die Erklärung liefert er direkt mit: Flüssigdünger und Regen vertragen sich nicht so gut.